Мост Патона. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/n145881-most-patona-v-kieve-perekryli-ischut-vzryvchatku-foto.html

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Мост Патона в столице перекрыли сегодня утром, 1 ноября. В полицию поступило сообщение о заминировании моста.

Движение по мосту временно ограничили. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Отмечается, что неизвестный несколько раз звонил с сообщением о минировании моста, первый звонок поступил около семи утра в воскресенье. На месте работают взрывотехники и кинологи.

Напомним, ранее мы сообщали, что «заминирование» поезда организовал мужчина на Николаевщине. Он назвался вымышленным именем и решил позвонить в полицию с сообщением о заминировании из-за того, что опоздал на поезд. Его задержали правоохранители. «Минеру» грозит от двух до шести лет лишения свободы.