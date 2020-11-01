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Ракурс
Мост Патона. Фото: Корреспондент

Мост Патона в Киеве перекрыли — ищут взрывчатку (ФОТО)

1 ноя 2020, 11:54
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Мост Патона в столице перекрыли сегодня утром, 1 ноября. В полицию поступило сообщение о заминировании моста.

Движение по мосту временно ограничили. Об этом сообщает пресс-служба полиции.


Отмечается, что неизвестный несколько раз звонил с сообщением о минировании моста, первый звонок поступил около семи утра в воскресенье. На месте работают взрывотехники и кинологи.

Перекрытый мост Патона. Фото: Киев оперативныйНапомним, ранее мы сообщали, что «заминирование» поезда организовал мужчина на Николаевщине. Он назвался вымышленным именем и решил позвонить в полицию с сообщением о заминировании из-за того, что опоздал на поезд. Его задержали правоохранители. «Минеру» грозит от двух до шести лет лишения свободы.

Источник: Ракурс


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