Погода в Украине на 2 ноября. Фото: Istock

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Ракурс

Погода в Украине 2 ноября ожидается прохладная и облачная, на юге и востоке прогнозируют переменные дожди. Температура воздуха прогреется до +14°.

Днем столбики термометров покажут 8−14° выше нуля. Ночи в эти сутки будут холодными, ожидаются заморозки. Температура воздуха составит 0−9° выше нуля. Ветер обещают северо-западный 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 2 ноября будет дождливой и пасмурной. Ночью воздух прогреется до 5−7° тепла, а днем — 8−10° выше нуля.

Погода в Харькове в ближайшие сутки будет умеренно прохладная, ожидаются ливни. Температура воздуха ночью составит 7−9° тепла, а днем столбики термометра поднимутся до 12−14° выше нуля.

Погодные условия в Одессе будут прохладными, но без осадков. Ожидается переменная облачность. Температура воздуха ночью составит 7−9° тепла, а днем воздух прогреется до 12−14° выше нуля.

Погода во Львове завтра прогнозируется относительная тепла, но ночью ожидаются заморозки. Температурные показатели будут следующими: ночью 1 −3 ° тепла, а днем — 10−12° выше нуля.

Погода в Карпатах 2 ноября будет переменно облачной, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров в темное время суток покажут 4−6° тепла, а днем 9−11° тепла по Цельсию.



Геомагнитная обстановка в Украине 2 ноября прогнозируется спокойная. Возможны незначительные магнитные возмущения.

Напомним, ранее мы сообщали, что прогноз погоды на ноябрь анонсировали украинские синоптики. В последний месяц осени следует ожидать значительного похолодания — почти весь месяц будет дождь, а солнце редко будет выглядывать из-за туч.