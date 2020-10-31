Білорусь на Олімпійських іграх можуть представляти дві збірні

Під час протестів у Білорусі, фото: Tribuna.com

https://racurs.ua/ua/n145857-bilorus-na-olimpiyskyh-igrah-mojut-predstavlyaty-dvi-zbirni.html

Ракурс

Протести в Білорусі, котрі тривають вже майже три місяці, підтримали низка білоруських спортсменів, через що для них фактично закрита можливість офіційно представляти свою країну в міжнародних змаганнях. Це стосується і майбутніх Олімпійських ігор в Токіо.

Якщо Олександр Лукашенко утримається при владі, можливо, на наступній Олімпіаді Білорусь представлятимуть дві команди спортсменів, одна з яких виступатиме під олімпійським прапором. Колишній заступник голови Федерації баскетболу Білорусії Єгор Мещеряков, який пішов з посади через випадки арештів спортсменів силовиками, заявив про це в інтерв’ю виданню «МК».

За словами Мещерякова, на початку жовтня активісти направили листа до Міжнародного олімпійського комітету (МОК), в якому просили звернути увагу на дискримінацію і тиск, який чиниться на білоруських спортсменів через їхню громадянську позицію, що йде врозріз з олімпійської хартією.

Крім того, білоруська діаспора в Швейцарії провела акцію і двогодинну зустріч в МОК, де докладно обговорила всі питання, після чого МОК зробив заяву, де пообіцяв звернути увагу на ситуацію, що склалася довколо спортсменів в Білорусії, і за результатами перевірок вжити заходів.

Один із таких заходів — це виступ під олімпійським прапором, — зазначив Мещеряков.

За його словами, звернення від спортсменів з вимогами відставки Лукашенка, припинення репресій та звільнення політв’язнів підписали вже тисячі представників спортивної галузі.

Багатьох через цей лист стали пресувати, — зазначив він. — Тиск сильно відчувається, щотижня хтось із спортсменів відправляється на кілька діб за ґрати.

Масові протестні акції в Білорусі були спровоковані президентськими виборами у цій країні, котрі відбулися 9 серпня. Переможцем виборів вкотре було офіційно оголошено Лукашенка.

Мітингувальники вважають результати виборів сфальсифікованими, а справжнім їх переможцем — опозиційного кандидата Світлану Тихановську.

Нагадаємо, у МЗС України назвали умову початку діалогу з білоруською опозицією.