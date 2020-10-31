Беларусь на Олимпийских играх могут представлять две сборные

Во время протестов в Беларуси, фото: Tribuna.com

https://racurs.ua/n145857-belarus-na-olimpiyskih-igrah-mogut-predstavlyat-dve-sbornye.html

Ракурс

Протесты в Беларуси, которые продолжаются уже почти три месяца, поддержали ряд белорусских спортсменов, из-за чего для них фактически закрыта возможность официально представлять свою страну в международных соревнованиях. Это касается и будущих Олимпийских игр в Токио.

Если Александр Лукашенко удержится у власти, возможно, на следующей Олимпиаде Беларусь будут представлять две команды спортсменов, одна из которых будет выступать под олимпийским флагом. Бывший заместитель главы Федерации баскетбола Белоруссии Егор Мещеряков, который ушел с должности из-за случаев арестов спортсменов силовиками, заявил об этом в интервью изданию «МК».

По словам Мещерякова, в начале октября активисты направили письмо в Международный олимпийский комитет (МОК), в котором просили обратить внимание на дискриминацию и давление, оказываемое на белорусских спортсменов из-за их гражданской позиции, что идет вразрез с олимпийской хартией.

Кроме того, белорусская диаспора в Швейцарии провела акцию и двухчасовую встречу в МОК, где подробно обсудила все вопросы, после чего МОК сделал заявление, в котором пообещал обратить внимание на сложившуюся ситуацию вокруг спортсменов в Белоруссии, и по результатам проверок принять меры.

Одна из таких мер — это выступление под олимпийским флагом, — отметил Мещеряков.

По его словам, обращение от спортсменов с требованиями отставки Лукашенко, прекращения репрессий и освобождения политзаключенных подписали уже тысячи представителей спортивной отрасли.

Многих из-за этого письма стали прессовать, — отметил он. — Давление сильно ощущается, каждую неделю кто-то из спортсменов отправляется на несколько суток за решетку.

Массовые протесты в Беларуси были спровоцированы президентскими выборами в этой стране, которые состоялись 9 августа. Победителем выборов в очередной раз был официально объявлен Лукашенко.

Митингующие считают результаты выборов сфальсифицированными, а настоящим их победителем — оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую.

Напомним, в МИДе Украины назвали условие начала диалога с белорусской оппозицией.