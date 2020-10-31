В Киеве продолжается эпидемия коронавируса, фото: КГГА

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Коронавирус в Киеве продолжает активно распространяться. За прошедшие сутки, 30 октября, эта болезнь установила новый печальный рекорд по количеству выявленных больных — 781 случай.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Среди новых случаев заболевания:

400 женщин в возрасте от 20 до 85 лет;

30 девочек в возрасте от четырех до 16 лет;

324 мужчины в возрасте от 18 до 84 лет;

27 мальчиков в возрасте от одного до 17 лет.

62 больных госпитализировали, остальные лечатся на самоизоляции.

Больше всего новых случаев коронавируса в сутки зафиксировали в таких районах столицы:

Деснянском — 131;

Днепровском — 100;

Соломенском — 100;

Оболонском — 90.

За сутки коронавирусная болезнь COVID-19 унесла жизни 23 больных. Выздоровели в течение 30 октября 223 пациента.

За все время эпидемии коронавирусной болезни COVID-19 в столице:

зафиксировали 37 тыс. 549 случаев коронавируса;

умерли 766 киевлян;

выздоровели 12 тыс. 862 больных.

Напомним, 30 октября в мире впервые за сутки зафиксировали более полумиллиона случаев COVID-19.