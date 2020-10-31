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В Киеве продолжается эпидемия коронавируса, фото: КГГА
Коронавирус в Киеве установил очередной печальный рекорд (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n145856-koronavirus-v-kieve-ustanovil-ocherednoy-pechalnyy-rekord-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Киеве продолжает активно распространяться. За прошедшие сутки, 30 октября, эта болезнь установила новый печальный рекорд по количеству выявленных больных — 781 случай.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об этом в своем Telegram-канале.
Среди новых случаев заболевания:
- 400 женщин в возрасте от 20 до 85 лет;
- 30 девочек в возрасте от четырех до 16 лет;
- 324 мужчины в возрасте от 18 до 84 лет;
- 27 мальчиков в возрасте от одного до 17 лет.
62 больных госпитализировали, остальные лечатся на самоизоляции.
Больше всего новых случаев коронавируса в сутки зафиксировали в таких районах столицы:
- Деснянском — 131;
- Днепровском — 100;
- Соломенском — 100;
- Оболонском — 90.
За сутки коронавирусная болезнь COVID-19 унесла жизни 23 больных. Выздоровели в течение 30 октября 223 пациента.
За все время эпидемии коронавирусной болезни COVID-19 в столице:
- зафиксировали 37 тыс. 549 случаев коронавируса;
- умерли 766 киевлян;
- выздоровели 12 тыс. 862 больных.
Напомним, 30 октября в мире впервые за сутки зафиксировали более полумиллиона случаев COVID-19.
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