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Ракурс
В Киеве продолжается эпидемия коронавируса, фото: КГГА

Коронавирус в Киеве установил очередной печальный рекорд (ИНФОГРАФИКА)

31 окт 2020, 12:36
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Коронавирус в Киеве продолжает активно распространяться. За прошедшие сутки, 30 октября, эта болезнь установила новый печальный рекорд по количеству выявленных больных — 781 случай.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Среди новых случаев заболевания:

  • 400 женщин в возрасте от 20 до 85 лет;
  • 30 девочек в возрасте от четырех до 16 лет;
  • 324 мужчины в возрасте от 18 до 84 лет;
  • 27 мальчиков в возрасте от одного до 17 лет.

62 больных госпитализировали, остальные лечатся на самоизоляции.

Больше всего новых случаев коронавируса в сутки зафиксировали в таких районах столицы:

  • Деснянском — 131;
  • Днепровском — 100;
  • Соломенском — 100;
  • Оболонском — 90.

За сутки коронавирусная болезнь COVID-19 унесла жизни 23 больных. Выздоровели в течение 30 октября 223 пациента.

За все время эпидемии коронавирусной болезни COVID-19 в столице:


  • зафиксировали 37 тыс. 549 случаев коронавируса;
  • умерли 766 киевлян;
  • выздоровели 12 тыс. 862 больных.

Коронавирус в Киеве, инфографика: КГГА

Напомним, 30 октября в мире впервые за сутки зафиксировали более полумиллиона случаев COVID-19.

Источник: Ракурс


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