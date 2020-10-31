Премьер-министр Армении Никол Пашинян, фото: «Укринформ»

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Ракурс

Война в Нагорном Карабахе, контролируемой проармянскими сепаратистами территории Азербайджана, находится в фазе активных боевых действий уже больше месяца. Премьер-министр Армении Никол Пашинян недавно обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой об оказании помощи в «обеспечении безопасности».

Пашинян в своем письме к Путину ссылался на заключенный между государствами договор о взаимной помощи. Российский МИД уже отреагировал на просьбу Пашиняна, обнародовав на своем сайте соответствующее заявление.

В ведомстве уверяют, что Россия будет придерживаться своих союзнических обязательств, как это предусматривает «Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Армения» от 29 августа 1997 года, ряд статей которого предусматривает конкретные действия в случае возникновения угрозы вооруженного нападения или акта агрессии в отношении территории стран-подписантов.

В соответствии с договором Россия окажет Еревану всю необходимую помощь, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении, — подчеркивают в российском внешнеполитическом ведомстве.

Также в МИДе РФ призвали стороны конфликта немедленно прекратить огонь и вернуться к мирным переговорам.

Обострение в Нагорном Карабахе началось утром 27 сентября, обе стороны обвинили друг друга в провокациях. За время конфликта Азербайджану удалось вернуть под свой контроль ряд населенных пунктов.

Напомним, Пашинян свое обращение о помощи к Путину мотивировал тем, что боевые действия в Нагорном Карабахе приближаются к границам Армении.