Владимир Путин и Никол Пашинян, фото: Regnum

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Ракурс

Война в Нагорном Карабахе, активные боевые действия в которой начались утром 27 сентября, продолжается.

Боевые действия приближаются к границе Армении.

Премьер-министр этой страны Никол Пашинян обратился к российскому президенту Владимиру Путину с письмом, в котором просит провести консультации для определения рода и размера помощи, которую Россия, в связи с этой ситуацией, может оказать Армении для «обеспечения ее безопасности». Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

Пашинян в своем письме ссылается на заключенные между Арменией и РФ союзнические договоры, в частности на «Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» от 29 августа 1997 года.

Отмечается, что Пашинян в своем письме также сообщает об «обстоятельствах переброски иностранных вооруженных террористов с Ближнего Востока и их участия в боевых действиях против Нагорного Карабаха».

Нагорный Карабах — это контролируемая проармянскими сепаратистами территория Азербайджана, которая в 1991 году заявила о намерении выйти из состава страны. Война в Нагорном Карабахе завершилась заключением перемирия в мае 1994 года.

Напомним, Пашинян недавно поддержал возможность введения российских миротворцев в Нагорный Карабах.