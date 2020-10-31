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Ракурс
Володимир Путін та Нікол Пашинян, фото: Regnum

Прем'єр Вірменії просить у Путіна допомоги в «забезпеченні безпеки» — війна в Нагірному Карабаху

31 жов 2020, 10:50
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Війна в Нагірному Карабаху, активні бойові дії у якій розпочалися вранці 27 вересня, триває.

Бойові дії наближаються до кордону Вірменії.

Прем'єр-міністр цієї країни Нікол Пашинян звернувся до російського президента Володимира Путіна з листом, у якому просить провести консультації для визначення роду і розміру допомоги, яку Росія, у зв’язку з цією ситуацією, може надати Вірменії для «забезпечення її безпеки». Про це повідомляє прес-служба МЗС Вірменії.

Пашинян у своєму листі посилається на укладені між Вірменією та РФ союзницькі договори, зокрема на «Договір про дружбу, співпрацю і взаємну допомогу» від 29 серпня 1997 року.

Зазначається, що Пашинян у своєму листі також окреслює «обставини перекидання іноземних озброєних терористів із Близького Сходу і їхньої участі в бойових діях проти Нагірного Карабаху».


Нагірний Карабах — це контрольована провірменськими сепаратистами територія Азербайджану, яка в 1991 році заявила про намір вийти зі складу країни. Війна в Нагірному Карабаху завершилася укладанням перемир’я у травні 1994 року.

Нагадаємо, Пашинян нещодавно підтримав можливість введення російських миротворців в Нагірний Карабах.

Джерело: Ракурс


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