В российском Челябинске прогремел взрыв, фото: социальные сети

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Взрыв прогремел сегодня, 31 октября, в коронавирусном госпитале, открытом на основе больницы № 2 российского города Челябинска.

В результате, по предварительным данным, погибли два человека — это больные коронавирусом, которые в тяжелом состоянии были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, сообщает «Новая газета».

Отмечается, что взрыв произошел в кислородной будке поликлиники, что привело к прекращению подачи кислорода больным.

Также повреждения получили соседние здания — в них выбиты стекла в окнах, жертв и пострадавших непосредственно от самого взрыва и спровоцированного им пожара нет.

Остальных пациентов — 150 больных — эвакуируют. Тем, кто нуждается в кислороде, в настоящее время его предоставляют с помощью кислородных баллонов.

Обстоятельства инцидента устанавливаются. Сообщается, что оборудование, которое взорвалось, было установлено несколько дней назад и сегодня впервые использовалось.

В Челябинске взорвалась кислородная будка в поликлинике для больных коронавирусом.



Пожар локализовали, пациентов эвакуируют. По предварительным данным, несколько человек скончались из-за временного отключения кислородаhttps://t.co/lgTSXS5dldpic.twitter.com/RKTOFTYTfq

— TJ (@tjournal) October 31, 2020

Напомним, 9 мая в Москве вспыхнул пожар в больнице, где находились больные коронавирусной болезнью COVID-19.