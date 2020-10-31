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Ракурс
В российском Челябинске прогремел взрыв, фото: социальные сети

Мощный взрыв прогремел в коронавирусной больнице в России — пациенты умерли от недостатка кислорода (ВИДЕО)

31 окт 2020, 11:29
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Взрыв прогремел сегодня, 31 октября, в коронавирусном госпитале, открытом на основе больницы № 2 российского города Челябинска.

В результате, по предварительным данным, погибли два человека — это больные коронавирусом, которые в тяжелом состоянии были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, сообщает «Новая газета».

Отмечается, что взрыв произошел в кислородной будке поликлиники, что привело к прекращению подачи кислорода больным.

Также повреждения получили соседние здания — в них выбиты стекла в окнах, жертв и пострадавших непосредственно от самого взрыва и спровоцированного им пожара нет.

Остальных пациентов — 150 больных — эвакуируют. Тем, кто нуждается в кислороде, в настоящее время его предоставляют с помощью кислородных баллонов.

Обстоятельства инцидента устанавливаются. Сообщается, что оборудование, которое взорвалось, было установлено несколько дней назад и сегодня впервые использовалось.

Напомним, 9 мая в Москве вспыхнул пожар в больнице, где находились больные коронавирусной болезнью COVID-19.

Источник: Ракурс


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