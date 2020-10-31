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Ракурс
У російському Челябінську пролунав вибух, фото: соціальні мережі

Потужний вибух пролунав у коронавірусній лікарні в Росії — пацієнти померли від нестачі кисню (ВІДЕО)

31 жов 2020, 11:29
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Вибух пролунав сьогодні, 31 жовтня, в коронавірусному госпіталі, відкритому на основі лікарні № 2 російського міста Челябінська.

В результаті, за попередніми даними, загинули двоє людей — це хворі на коронавірус, які в тяжкому стані були підключені до апаратів штучної вентиляції легенів, повідомляє «Новая газета».

Зазначається, що вибух стався у кисневій будці поліклініки, що призвело до припинення подачі кисню хворим.

Також ушкоджень зазнали сусідні будівлі — у них вибите скло у вікнах, жертв та постраждалих безпосередньо від самого вибуху та спровокованої ним пожежі немає.

Решту пацієнтів — 150 хворих — евакуйовують. Тим, хто потребує кисню, наразі його надають за допомогою кисневих балонів.

Обставини інциденту встановлюються. Повідомляється, що обладнання, яке вибухнуло, було встановлене кілька днів тому і сьогодні вперше використовувалося.

Нагадаємо, 9 травня в Москві спалахнула пожежа в лікарні, де перебували хворі на коронавірусну хворобу COVID-19.

Джерело: Ракурс


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