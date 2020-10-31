У російському Челябінську пролунав вибух, фото: соціальні мережі

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Вибух пролунав сьогодні, 31 жовтня, в коронавірусному госпіталі, відкритому на основі лікарні № 2 російського міста Челябінська.

В результаті, за попередніми даними, загинули двоє людей — це хворі на коронавірус, які в тяжкому стані були підключені до апаратів штучної вентиляції легенів, повідомляє «Новая газета».

Зазначається, що вибух стався у кисневій будці поліклініки, що призвело до припинення подачі кисню хворим.

Також ушкоджень зазнали сусідні будівлі — у них вибите скло у вікнах, жертв та постраждалих безпосередньо від самого вибуху та спровокованої ним пожежі немає.

Решту пацієнтів — 150 хворих — евакуйовують. Тим, хто потребує кисню, наразі його надають за допомогою кисневих балонів.

Обставини інциденту встановлюються. Повідомляється, що обладнання, яке вибухнуло, було встановлене кілька днів тому і сьогодні вперше використовувалося.

В Челябинске взорвалась кислородная будка в поликлинике для больных коронавирусом.



Пожар локализовали, пациентов эвакуируют. По предварительным данным, несколько человек скончались из-за временного отключения кислородаhttps://t.co/lgTSXS5dldpic.twitter.com/RKTOFTYTfq

— TJ (@tjournal) October 31, 2020

Нагадаємо, 9 травня в Москві спалахнула пожежа в лікарні, де перебували хворі на коронавірусну хворобу COVID-19.