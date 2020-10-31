Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n145855-moskva-nazvala-umovu-nadannya-dopomogy-virmeniyi-viyna-v-nagirnomu-karabahu.html

Ракурс

Війна в Нагірному Карабаху, контрольованій провірменськими сепаратистами території Азербайджану, перебуває у фазі активних бойових дій вже понад місяць. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян нещодавно звернувся до російського президента Володимира Путіна з проханням про надання допомоги в «забезпеченні безпеки».

Пашинян у своєму листі до Путіна посилався на укладений між державами договір про взаємну допомогу. Російське МЗС вже відреагувало на прохання Пашиняна, оприлюднивши на своєму сайті відповідну заяву.

У відомстві запевняють, що Росія дотримуватиметься своїх союзницьких зобов’язань, як це передбачає «Договір про дружбу, співпрацю і взаємну допомогу між Російською Федерацією і Республікою Вірменія» від 29 серпня 1997 року, низка статей якого передбачає конкретні дії в разі виникнення загрози збройного нападу або акту агресії щодо території країн-підписантів.

Відповідно до договору, Росія надасть Єревану всю необхідну допомогу, якщо зіткнення будуть перенесені безпосередньо на територію Вірменії, — наголошують у російському зовнішньополітичному відомстві.

Також у МЗС РФ закликали сторони конфлікту негайно припинити вогонь і повернутися до мирних переговорів.

Загострення у Нагірному Карабаху розпочалося вранці 27 вересня, обидві сторони звинуватили одна одну в провокаціях. За час конфлікту Азербайджану вдалося повернути під свій контроль низку населених пунктів.

Нагадаємо, Пашинян своє звернення про допомогу до Путіна мотивував тим, що бойові дії в Нагірному Карабаху наближаються до кордонів Вірменії.