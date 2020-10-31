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У Києві триває епідемія коронавірусу, фото: КМДА
Коронавірус у Києві встановив черговий сумний рекорд (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n145856-koronavirus-u-kyievi-vstanovyv-chergovyy-sumnyy-rekord-infografika.htmlРакурс
Коронавірус у Києві продовжує активно поширюватися. За минулу добу, 30 жовтня, ця хвороба встановила новий сумний рекорд за кількістю виявлених хворих — 781 випадок.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про це у своєму Telegram-каналі.
Серед нових випадків захворювання:
- 400 жінок віком від 20 до 85 років;
- 30 дівчаток віком від чотирьох до 16 років;
- 324 чоловіки віком від 18 до 84 рокiв;
- 27 хлопчиків віком від одного до 17 років.
62 хворих госпіталізували, решта лікуються на самоізоляції.
Найбільше нових випадків коронавірусу за добу зафіксували в таких районах столиці:
- Деснянському — 131;
- Дніпровському — 100;
- Солом‘янському — 100;
- Оболонському — 90.
За добу коронавірусна хвороба COVID-19 забрала життя 23 хворих. Одужали впродовж 30 жовтня 223 пацієнти.
За весь час епідемії коронавірусної хвороби COVID-19 у столиці:
- зафіксовано 37 тис. 549 випадків коронавірусу;
- померли 766 киян;
- одужали 12 тис. 862 хворих.
Нагадаємо, 30 жовтня у світі вперше за добу зафіксували понад півмільйона випадків COVID-19.
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