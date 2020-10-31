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Ракурс
У Києві триває епідемія коронавірусу, фото: КМДА

Коронавірус у Києві встановив черговий сумний рекорд (ІНФОГРАФІКА)

31 жов 2020, 12:36
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Коронавірус у Києві продовжує активно поширюватися. За минулу добу, 30 жовтня, ця хвороба встановила новий сумний рекорд за кількістю виявлених хворих — 781 випадок.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про це у своєму Telegram-каналі.

Серед нових випадків захворювання:

  • 400 жінок віком від 20 до 85 років;
  • 30 дівчаток віком від чотирьох до 16 років;
  • 324 чоловіки віком від 18 до 84 рокiв;
  • 27 хлопчиків віком від одного до 17 років.

62 хворих госпіталізували, решта лікуються на самоізоляції.

Найбільше нових випадків коронавірусу за добу зафіксували в таких районах столиці:

  • Деснянському — 131;
  • Дніпровському — 100;
  • Солом‘янському — 100;
  • Оболонському — 90.

За добу коронавірусна хвороба COVID-19 забрала життя 23 хворих. Одужали впродовж 30 жовтня 223 пацієнти.

За весь час епідемії коронавірусної хвороби COVID-19 у столиці:


  • зафіксовано 37 тис. 549 випадків коронавірусу;
  • померли 766 киян;
  • одужали 12 тис. 862 хворих.

Коронавірус у Києві, інфографіка: КМДА

Нагадаємо, 30 жовтня у світі вперше за добу зафіксували понад півмільйона випадків COVID-19.

Джерело: Ракурс


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