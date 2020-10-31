У Києві триває епідемія коронавірусу, фото: КМДА

https://racurs.ua/ua/n145856-koronavirus-u-kyievi-vstanovyv-chergovyy-sumnyy-rekord-infografika.html

Ракурс

Коронавірус у Києві продовжує активно поширюватися. За минулу добу, 30 жовтня, ця хвороба встановила новий сумний рекорд за кількістю виявлених хворих — 781 випадок.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про це у своєму Telegram-каналі.

Серед нових випадків захворювання:

400 жінок віком від 20 до 85 років;

30 дівчаток віком від чотирьох до 16 років;

324 чоловіки віком від 18 до 84 рокiв;

27 хлопчиків віком від одного до 17 років.

62 хворих госпіталізували, решта лікуються на самоізоляції.

Найбільше нових випадків коронавірусу за добу зафіксували в таких районах столиці:

Деснянському — 131;

Дніпровському — 100;

Солом‘янському — 100;

Оболонському — 90.

За добу коронавірусна хвороба COVID-19 забрала життя 23 хворих. Одужали впродовж 30 жовтня 223 пацієнти.

За весь час епідемії коронавірусної хвороби COVID-19 у столиці:

зафіксовано 37 тис. 549 випадків коронавірусу;

померли 766 киян;

одужали 12 тис. 862 хворих.

Нагадаємо, 30 жовтня у світі вперше за добу зафіксували понад півмільйона випадків COVID-19.