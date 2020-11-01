В Минске продолжаются массовые акции протеста, фото: Tut.by

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Протесты в Беларуси, спровоцированные недавними президентскими выборами в этой стране, продолжаются уже почти три месяца. Сегодня, 1 ноября, в столице страны Минске проходит протестное шествие, приуроченное к белорусскому празднику Дзяды — поминальных дней.

Такие протестные акции белорусские силовики каждый раз пытаются разогнать, а их участников — задержать. Сегодня силовики также стреляли в воздух при разгоне демонстрантов в Минске, сообщает издание Tut.by.

Белорусские СМИ сообщают о предупредительных выстрелах в районе проспекта Независимости. Также сообщается о подрыве светошумовой гранаты на Лагойском шоссе.

Белорусский правозащитный центр «Вясна» насчитал уже более 40 задержанных на сегодняшних протестных акциях.

В Беларусь 9 августа состоялись президентские выборы, победителем которых официально был объявлен Александра Лукашенко, впервые возглавивший страну в 1994 году. Митингующие считают результаты выборов сфальсифицированными, а настоящим их победителем — оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую.

Напомним, в МИДе Украины недавно назвали условия начала диалога с лидерами белорусской оппозиции.