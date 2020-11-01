В Киеве «заминировали» два торговых центра

В Киеве «заминировали» ТРЦ «Украина» и SkyMall, фото: «Киев Оперативный»

https://racurs.ua/n145890-v-kieve-zaminirovali-dva-torgovyh-centra.html

Ракурс

В Киеве, где сегодня, 1 ноября, уже «минировали» мост Патона, также «заминировали» два торгово-развлекательных центра (ТРЦ).

К спасателям поступило сообщение о якобы минировании ТРЦ «Украина», который расположен на проспекте Победы и ТРЦ Sky Mall на проспекте Шухевича. Об этом сообщает фейсбук-сообщество «Киев Оперативный».

Отмечается, что в настоящее время из ТРЦ осуществляется эвакуация. На месте работают соответствующие службы, в частности взрывотехники.

Также о «минировании» этих ТРЦ сообщает «Эспрессо».

Напомним, полиция уже задержала псевдоминера, который сегодня утром сообщил о заминировании в Киеве моста Патона и ряда других объектов. Оказалось, что «минер» находился в состоянии алкогольного опьянения, взрывчатки на указанных им объектах не обнаружили.