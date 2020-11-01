Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n145891-zelenskiy-zayavil-o-zagovore-staryh-elit-protiv-prezidenta.html

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Владимир Зеленский, президента Украины, прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг Конституционного суда из-за недавнего резонансного решения последнего относительно антикоррупционного законодательства.

Эту ситуацию Зеленский считает «заговором старых элит, которые вообще не хотят нормального государства». Об этом говорится в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале.

Демарш Конституционного суда — это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов против президента и против страны. Никак иначе, — убежден Зеленский.

Зеленский утверждает, что «старые элиты» пытаются ликвидировать созданные за последние годы в Украине антикоррупционные органы, чтобы не отвечать «за свои шикарные годы бесконтрольного жизни».

Сегодня на одной чаше весов — уничтожение всего того, ради чего боролись на всех наших Майданах, — отмечает Зеленский. — На другой чаше весов — все мы, граждане свободной страны. Той, которую мы до сих пор пытаемся вырвать у олигархов.

Напомним, Венецианская комиссия и GRECO (группа государств против коррупции) не поддержали законопроект Зеленского, который предусматривает увольнение судей Конституционного суда.