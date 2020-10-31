Против увольнения судей КСУ выступили Венецианская комиссия и GRECOhttps://racurs.ua/n145871-protiv-uvolneniya-sudey-ksu-vystupili-venecianskaya-komissiya-i-greco.htmlРакурс
Законопроект президента Владимира Зеленского об увольнении судей Конституционного суда не поддержали Венецианская комиссия и GRECO — группа государств против коррупции.
Прекращение полномочий судей КСУ, даже по уважительной причине, является вопиющим нарушением Конституции и принципа разделения власти. Нарушение Основного закона не приведет к уважению верховенства закона. Об этом говорится в совместном письме Венецианской комиссии и GRECO к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову.
В организациях заявили, что полностью согласны с важностью обеспечения общественного доверия к КСУ, но подчеркнули, что «доверие не означает отсутствие независимости».
В письме украинские власти призвали рассмотреть альтернативные решения выхода из конституционного кризиса и подумать о том, какие последствия для Украины может нанести увольнение судей КСУ.
Напомним, после скандальных решений КСУ по антикоррупционному законодательству и работе НАПК президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, который предусматривает увольнение всех судей Конституционного суда.
Такую инициативу поддержали в Европейском парламенте, а в партии «Слуга народа» призвали парламентские фракции принять этот проект закона.