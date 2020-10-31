Венецианская комиссия отреагировала на законопроект о КСУ. Фото: ua.news

https://racurs.ua/n145871-protiv-uvolneniya-sudey-ksu-vystupili-venecianskaya-komissiya-i-greco.html

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Законопроект президента Владимира Зеленского об увольнении судей Конституционного суда не поддержали Венецианская комиссия и GRECO — группа государств против коррупции.

Прекращение полномочий судей КСУ, даже по уважительной причине, является вопиющим нарушением Конституции и принципа разделения власти. Нарушение Основного закона не приведет к уважению верховенства закона. Об этом говорится в совместном письме Венецианской комиссии и GRECO к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову.

В организациях заявили, что полностью согласны с важностью обеспечения общественного доверия к КСУ, но подчеркнули, что «доверие не означает отсутствие независимости».

В письме украинские власти призвали рассмотреть альтернативные решения выхода из конституционного кризиса и подумать о том, какие последствия для Украины может нанести увольнение судей КСУ.

Напомним, после скандальных решений КСУ по антикоррупционному законодательству и работе НАПК президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, который предусматривает увольнение всех судей Конституционного суда.

Такую инициативу поддержали в Европейском парламенте, а в партии «Слуга народа» призвали парламентские фракции принять этот проект закона.