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Ракурс
Венецианская комиссия отреагировала на законопроект о КСУ. Фото: ua.news

Против увольнения судей КСУ выступили Венецианская комиссия и GRECO

31 окт 2020, 20:46
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Законопроект президента Владимира Зеленского об увольнении судей Конституционного суда не поддержали Венецианская комиссия и GRECO — группа государств против коррупции.

Прекращение полномочий судей КСУ, даже по уважительной причине, является вопиющим нарушением Конституции и принципа разделения власти. Нарушение Основного закона не приведет к уважению верховенства закона. Об этом говорится в совместном письме Венецианской комиссии и GRECO к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову.

В организациях заявили, что полностью согласны с важностью обеспечения общественного доверия к КСУ, но подчеркнули, что «доверие не означает отсутствие независимости».

В письме украинские власти призвали рассмотреть альтернативные решения выхода из конституционного кризиса и подумать о том, какие последствия для Украины может нанести увольнение судей КСУ.


Напомним, после скандальных решений КСУ по антикоррупционному законодательству и работе НАПК президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, который предусматривает увольнение всех судей Конституционного суда.

Такую инициативу поддержали в Европейском парламенте, а в партии «Слуга народа» призвали парламентские фракции принять этот проект закона.

Источник: Ракурс


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