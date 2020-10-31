Алмазы из парникового газа будут делать в Великобритании. Фото: resource.com.ua

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Алмазы из парныкового газа будут делать в Великобритании и такой процесс поможет справиться человечеству с загрязнением воздуха диоксидом углерода.

Идею создавать «бриллианты с неба» будет реализовывать британский мультимиллионер и защитник окружающей среды Дейл Винс. Бизнесмен основал компанию по производству экологически чистой энергии Ecotricity. Он сказал, что хочет очистить алмазную промышленность, которая разрушает окружающую среду. Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что для создания алмазов из атмосферы будут «всасываться» парныковые газы. «Алмазную» подложку и CO2 поместят в специальную камеру, которая будет нагреваться до 800° за Цельсием. Постепенно углеродные элементы будут связываться с подложкой, создавая алмаз. Такая система работает на солнечной энергии. Ожидается, что можно будет производить почти 200 каратов ежемесячно.

По информации СМИ, добыча всего одного карату весом 0,2 г традиционного алмаза приводит к использованию 3 тыс. 890 л воды и производства более 100 кг выбросов углекислого газа. А в Африке добыча алмазов связана с войнами, поэтому эти алмазы еще называют «кровавыми».

Напомним, в сентябре в штате Арканзас на территории парка «Кратер алмазов» турист нашел уникальный алмаз, масса которого составила 9,07 карата. Свою находку американец планирует назвать «Бриллиант дружбы Кинарда».