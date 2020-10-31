Алмази з парникового газу робитимуть у Великій Британії. Фото: resource.com.ua

https://racurs.ua/ua/n145870-almazy-z-parnykovogo-gazu-vygotovlyatymut-u-velykiy-brytaniyi.html

Ракурс

Алмази з парникового газу робитимуть у Великій Британії й такий процес допоможе впоратися людству із забрудненням повітря діоксидом вуглецю.

Ідею створювати «діаманти з неба» реалізовуватиме британський мультимільйонер і захисник навколишнього середовища Дейл Вінс. Бізнесмен заснував компанію з виробництва екологічно чистої енергії Ecotricity. Він заявив, що хоче очистити алмазну промисловість, яка має руйнує навколишнє середовище. Про це пише The Guardian.

Зазначається, що для створення алмазів з атмосфери «всмоктуватимуться» парникові гази. «Алмазну» підкладку та CO2 помістять у спеціальну камеру, яка нагріватиметься до 800° за Цельсієм. Поступово вуглецеві елементи будуть зв’язуватися з підкладкою, створюючи алмаз. Така система працює на сонячній енергії. Очікується, що можна буде виробляти майже 200 каратів щомісяця.

За інформацією ЗМІ, видобуток всього одного карату вагою 0,2 г традиційного алмазу призводить до використання 3 тис. 890 л води і виробництва більше 100 кг викидів вуглекислого газу. А в Африці видобуток алмазів пов’язаний із війнами, тому ці алмази ще називають «кривавими».

Нагадаємо, у вересні в штаті Арканзас на території парку «Кратер алмазів» турист знайшов унікальний алмаз, маса якого становила 9,07 карата. Свою знахідку американець планує назвати «Діамант дружби Кінарда».