Глава МЗС Дмитро Кулеба. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n145869-ukrayina-iniciuvala-vzaiemodiu-z-mijnarodnymy-partneramy-cherez-rishennya-ksu-kuleba.html

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Україна ініціює взаємодію з міжнародними партнерами для подолання конституційної кризи, Яка виникла через рішення Конституційного суду України.

Взаємодію із західними партнерами Міністерство закордонних справ розпочало за дорученням президента Володимира Зеленського. Завдяки взаємній співпраці влада планує подолати негативні наслідки рішення КСУ та відновити Доброчесність конституційного судочинства в Україні. Про це 31 жовтня повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в Twitter.

При цьому дипломат не пояснив, про яку саме взаємодію з міжнародними партнерами йдеться.

Як відомо, Конституційний суд України визнав неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування та заблокував роботу Національного агентства з запобігання корупції та системи електронних декларацій. Таке рішення КСУ викликало справжній скандал, відреагували навіть західні партнери України.

Нагадаємо, після скандалу президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про рішення КСУ щодо е-декларування. Документ передбачає звільнення всіх суддів Конституційного суду.

Таку ініціативу підтримали у Європейському парламенті, а в партії «Слуга народу» закликали парламентські фракції ухвалити цей проект закону.