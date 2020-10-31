У Франції невідомий підстрелив православного священика. Фото: lyonmag.com

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Стрілянина у французькому Ліоні сталася у суботу, 31 жовтня.

Постріли пролунали неподалік від грецької православної церкви, розташованої в сьомому окрузі міста. Внаслідок збройного інциденту поранення дістав священик, його доправили до лікарні. Поранений зізнався, що йому невідомий нападник. Про це повідомила місцева газета Le Progrès.

Поліція наразі розшукує зловмисника, який відкрив вогонь біля храму. Містянам правоохоронці радять уникати місця проведення спецоперації.

Як відомо, у Франції тривають напади, що почалися після того, як 16 жовтня в передмісті Парижа виходець із Москви обезголовив вчителя історії Самюеля Паті. Педагога вбили після того, як він показав на уроці карикатури на пророка Магомета.

Нагадаємо, 29 жовтня у Ніцці невідомий з ножем увірвався до церкви Нотр-Дам, вбив там трьох людей та ще шістьох поранив. Двом жертвам нападник відрізав голови. Поліція підстрелила чоловіка, його затримали.

Того ж дня невідомий із ножем погрожував людям в Авіньйоні. Зловмисника застрелили, коли він кинувся на поліцейських.