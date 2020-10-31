Во Франции неизвестный подстрелил православного священника. Фото: lyonmag.com

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Ракурс

Стрельба во французском Лионе произошла в субботу, 31 октября.

Выстрелы раздались неподалеку от греческой православной церкви, расположенной в седьмом округе города. В результате вооруженного инцидента ранение получил священник, его доставили в больницу. Раненый признался, что ему неизвестен нападавший. Об этом сообщила местная газета Le Progrès.

Полиция сейчас разыскивает злоумышленника, который открыл огонь возле храма. Горожанам правоохранители советуют избегать места проведения спецоперации.

Как известно, во Франции продолжаются нападения, которые начались после того, как 16 октября в пригороде Парижа выходец из Москвы обезглавил учителя истории Самюэля Пати. Педагога убили после того, как он показал на уроке карикатуры на пророка Магомета.

Напомним, 29 октября в Ницце неизвестный с ножом ворвался в церковь Нотр-Дам, убил там трех человек и еще шестерых ранил. Двум жертвам нападавший отрезал головы. Полиция подстрелила мужчину, его задержали.

В тот же день неизвестный с ножом угрожал людям в Авиньоне. Злоумышленника застрелили, когда он бросился на полицейских.