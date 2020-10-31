Літаючий автомобіль PAL-V Liberty. Скріншот з YouTube

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Літаючий автомобіль PAL-V Liberty, розроблений нідерландськими спеціалістами, виїде на дороги загального користування.

Це літаюче авто являє собою так званий автожир, який незвично виглядає під час їзди через гвинт, який складений на його даху. Після перших випробувань на дороги вже випустили прототип цього транспортного засобу. А управління транспортних засобів Нідерландів надало цій машині дозвіл на пересування дорогами країни. Про це повідомляє Psychnewsdaily.com.

Щоб злетіти, автомобілю необхідна посадкова смуга від 180 м до 330 м, а для посадки — всього 30 м. На автомобільних дорогах цей транспортний засіб розганяється до 180 км/год, таку ж швидкість він розвиває і в повітрі. Заправляти машину необхідно звичайним бензином, 100 л палива вистачить, щоб проїхати 1 тис. 315 км, або пролетіти майже 500 км. Вага машини складає всього 664 кг.

Нідерландський літаючий автомобіль коштує досить дорого — 500 тис. євро. Попри велику ціну, машину попередньо замовили вже 30 осіб.

Нагадаємо, літаючий автомобіль Hyundai запустять у серійне виробництво до 2028 року. У компанії вважають, що літаючі автомобілі дозволять позбавити мегаполіси від заторів та дадуть можливість людям більш раціонального проводити час у дорозі.