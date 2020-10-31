Білорусь закриває кордон для іноземців через COVID-19. Фото: aif.ru

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Білорусь закриває кордон для іноземців з завтрашнього дня, 1 листопада.

В’їзд іноземцям та особам без громадянства в Білорусь заборонили, щоб запобігти поширенню коронавірусу. Забороняється в’їзд автомобільним транспортом та потягом. Заборона не поширюється на іноземців, які літаками прибувають в аеропорт «Мінськ». Про це 31 жовтня повідомив Державний прикордонний комітет Білорусі.

Також білоруський кордон зможуть перетинати іноземці з дипломатичними чи службовим паспортом, голови або члени офіційних делегацій, іноземці, які надають міжнародну допомогу Білорусі. Не заборонений в’їзд і водіям машин, які виконують міжнародні перевезення чи перевозять міжнародні поштові відправлення, а також членам екіпажів суден, поїзних та локомотивних бригад. Заборона не поширюється й на росіян, які транзитом через Білорусь прямують в РФ.

Крім того, під заборону не підпадають:

іноземці, які є подружжям, батьками чи дітьми громадян Білорусі;

іноземці, які мають дозвіл на роботу та документи, що це підтверджують;

іноземці, які прямують, щоб провідати тяжкохворого, чи на похорон родича;

іноземці, які перевозять стовбурові клітини чи органи для трансплантації;

іноземці, які прямують транзитом в Чорнобильську зону відчуження.

У прикордонному комітеті додали, що білоруси, іноземці, які є подружжям, батьками чи дітьми білорусів, а також іноземці з правом постійного проживання в Білорусі повинні після перетину кордону пройти обов’язкову самоізоляцію впродовж 10 днів.

Нагадаємо, 29 жовтня Білорусь закрила кордон з Литвою, Польщею, Латвією та Україною. Через кордон пускають лише вантажні машини та дипломатичний транспорт.