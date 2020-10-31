Білоруські прикордонники затримали групу «радикалів» біля українського кордону. Фото: focus.ua

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Поблизу білорусько-українського кордону силовики Білорусі затримали групу озброєних людей.

Прикордонники схопили чотирьох «радикально налаштованих» осіб поблизу населеного пункту Забоззя Єльського району. Затримані начебто виявилися прихильниками анархістського руху. Про це 31 жовтня заявив представник Державного прикордонного комітету Білорусі Антон Бичковський, повідомляє РІА «Новини».

Зазначається, що у затриманих вилучили дві одиниці вогнепальної зброї, боєприпаси, бойову ручну гранату, травматичний пістолет з патронами. Також затримані начебто були озброєні холодною зброєю та балончиками з перцевим газом.

У «радикалів» силовики відібрали форму і рюкзаки військового зразка, намети, саперну лопату, сокиру та ліхтарі. Була у них при собі й комп’ютерна техніка — ноутбуки, планшети, GPS-трекери, відеореєстратори, фотокамера та флеш-накопичувачі. За словами Бичковського, затримані при собі мали сім-карту українського мобільного оператора та засоби радіозв’язку з гарнітурами прихованого носіння.

Нагадаємо, 29 жовтня стало відомо, що Білорусь закрила кордон з Литвою, Польщею, Латвією та Україною. Через кордон пускають лише вантажні машини та дипломатичний транспорт.