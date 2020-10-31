Белорусские пограничники задержали группу «радикалов» возле украинской границы. Фото: focus.ua

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Вблизи белорусско-украинской границы силовики Беларуси задержали группу вооруженных людей.

Пограничники схватили четыре «радикально настроенных» человека вблизи населенного пункта Забозье Йельского района. Задержанные якобы оказались сторонниками анархистского движения. Об этом 31 октября заявил представитель Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что у задержанных изъяли две единицы огнестрельного оружия, боеприпасы, боевую ручную гранату, травматический пистолет с патронами. Также задержанные якобы были вооружены холодным оружием и баллончиками с перечным газом.

У «радикалов» силовики отобрали форму и рюкзаки военного образца, палатки, саперную лопату, топор и фонари. Была у них при себе и компьютерная техника — ноутбуки, планшеты, GPS-трекеры, видеорегистраторы, фотокамера и флеш-накопители. По словам Бычковского, задержанные при себе имели сим-карту украинского мобильного оператора и средства радиосвязи с гарнитурами скрытого ношения.

Напомним, 29 октября стало известно, что Беларусь закрыла границу с Литвой, Польшей, Латвией и Украиной. Через границу пускают только грузовые машины и дипломатический транспорт.