ДТП на Майдані. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n145863-dtp-na-maydani-sud-obrav-zapobijnyy-zahid-pidozruvanomu.html

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Підозрюваного в ДТП на Майдані Незалежності відправили під цілодобовий домашній арешт.

Шевченківський районний суд Києва 31 жовтня обрав винуватцю аварії запобіжний захід. Найближчі 60 діб він перебуватиме під домашнім арештом та носитиме електронний браслет. Про це повідомляє «Суспільне».

На засідання суду підозрюваного сьогодні привезли на «швидкій». Під час засідання Юрій Назаренко лежав і не рухався, заявивши про погане самопочуття. На запитання судді він відповідав.

За словами підозрюваного, він почував себе добре перед тим, як сідав за кермо. Зізнався, що йому стало зле в момент повороту на Хрещатик, а тоді й зовсім втратив свідомість. Ініціатор аварії переконував, що не пам’ятає подій на Майдані Незалежності.

Лікар Назаренка розповів, що у чоловіка стався інсульт і 19 жовтня його оперували. З лікарні його виписали 26 жовтня, він прибував до лікарні на огляд. Застережень до керування авто у водія не було.

Адвокат підозрюваного заявив, що він повністю визнає провину і готовий виплатити компенсації постраждалим. Захист заявив, що гроші постраждалим виплатять у будь-якому разі, вже зібрано 50% від суми.

Нагадаємо, 30 жовтня на Майдані Незалежності в Києві водій позашляховика з’їхав з проїжджої частини, протаранив кілька автомобілів та збив групу людей. Внаслідок ДТП загинули двоє пішоходів, а п’ятеро постраждали.

В МВС заявили, що водієві стало зле, і він втратив керування машиною.