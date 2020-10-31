ДТП на Майдане. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/n145863-dtp-na-maydane-sud-izbral-meru-presecheniya-podozrevaemomu.html

Ракурс

Подозреваемого в ДТП на Майдане Независимости отправили под круглосуточный домашний арест.

Шевченковский районный суд Киева 31 октября избрал виновнику аварии меру пресечения. Ближайшие 60 суток он будет находиться под домашним арестом и носить электронный браслет. Об этом сообщает «Общественное».

На заседание суда подозреваемого сегодня привезли на «скорой». Во время заседания Юрий Назаренко лежал и не двигался, заявив о плохом самочувствии. На вопросы судьи он отвечал.

По словам подозреваемого, он чувствовал себя хорошо перед тем, как садился за руль. Признался, что ему стало плохо в момент поворота на Крещатик, а тогда и вовсе потерял сознание. Инициатор аварии убеждал, что не помнит событий на Майдане Независимости.

Врач Назаренко рассказал, что у мужчины случился инсульт и 19 октября его оперировали. Из больницы его выписали 26 октября, он прибывал в больницу на осмотр. Оговорок к управлению авто у водителя не было.

Адвокат подозреваемого заявил, что он полностью признает вину и готов выплатить компенсации пострадавшим. Защита заявила, что деньги пострадавшим выплатят в любом случае, уже собрано 50% от суммы.

Напомним, 30 октября на Майдане Независимости в Киеве водитель внедорожника съехал с проезжей части, протаранил автомобили и сбил нескольких человек. В результате ДТП погибли два пешехода, а пять человек пострадали.

В МВД заявили, что водителю стало плохо, и он потерял управление машиной.