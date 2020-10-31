Курс биткоина побил новый рекорд. Фото: googleusercontent.com

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Ракурс

Курс Bitcoin (биткоин) 31 октября 2020 года побил новый рекорд — цифровая валюта выросла примерно на 5%.

Сегодня днем стоимость биткоина превысила отметку в 14 тыс. долл. и побила курс января 2018 года. Со временем курс самой популярной цифровой валюты несколько снизился, но остается высоким. По состоянию на 15.00 стоимость биткоина составляла 13 тыс. 871 долл. Об этом свидетельствует информация на портале CoinMarketCap.

Отметку в 13 тыс. долл. эта цифровая валюта побила 29 октября. Так сильно Bitcoin не дорожал с июня 2019 года. Специалисты предполагают, что подорожание произошло на фоне заявления платежной системы PayPal о том, что она добавляет функцию покупки и продажи криптовалют.

Всего в этом месяце биткоин подорожал на 26 процентов. При этом аналитики банка США JPMorgan считают, что криптовалюта должна стоить на 13 процентов меньше.

Напомним, в августе стоимость одного биткоина впервые с августа 2019 года достигла отметки в 12 тыс. долл. Стоимость криптовалюты 2 августа составила более 11 тыс. 922 долл.