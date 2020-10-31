Погода в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 1 ноября прогнозируется с осадками — дожди ожидаются в течение суток в центральных, восточных и южных областях.

Температура воздуха в завтрашний выходной немножко снизится — ночью ожидается от 0° до 11° тепла, а днем воздух прогреется до 7−15° выше нуля по Цельсию. Ветер ожидается северо-восточный и северо-западный 7−12 м/с. Об этом 31 октября сообщил украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 1 ноября ожидается дождливая. Ночью воздух прогреется до 6−8° тепла, а днем — 9−11° выше нуля.

Погода в Харькове в воскресенье тоже будет дождливой. Температуру воздуха синоптики ночью прогнозируют 8−10° тепла, днем 11−13° выше нуля.

Погода в Одессе в завтрашний выходной будет с осадками — ожидаются сильные дожди. Температурные показатели обещают следующие: ночью 6−8° тепла, а днем обещают 10−12° выше нуля.

Погода во Львове в ближайшие сутки ожидается с переменной облачностью. Столбики термометров ночью покажут 4−6° тепла, а днем — 9−11° выше нуля по Цельсию.

Погода в Карпатах 1 ноября будет облачной, но солнце должно выглянуть из-за облаков. Ночью температура воздуха прогнозируется от 0° до 2° тепла, а днем 8−12° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 1 ноября прогнозировалась относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, 31 октября в украинских Карпатах выпал снег. Снег наблюдается на горнолыжных курортах Буковель, Драгобрат и Захар Беркут.