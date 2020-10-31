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Погода в Україні. Фото: Ракурс
Дощі заливатимуть більшість областей — погода в Україні на 1 листопада (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n145861-doschi-zalyvatymut-bilshist-oblastey-pogoda-v-ukrayini-na-1-lystopada-karta.htmlРакурс
Погода в Україні 1 листопада прогнозується з опадами — дощі очікуються впродовж доби в центральних, східних та південних областях.
Температура повітря у завтрашній вихідний трішки знизиться — вночі очікується від 0° до 11° тепла, а вдень повітря прогріється до 7−15° вище нуля за Цельсієм. Вітер очікується північно-східний та північно-західний 7−12 м/с. Про це 31 жовтня повідомив український Гідрометцентр.
Погода у Києві 1 листопада очікується дощова. Вночі повітря прогріється до 6−8° тепла, а вдень — 9−11° вище нуля.
Погода в Харкові в неділю теж буде дощовою. Температуру повітря синоптики вночі прогнозують 8−10° тепла, вдень 11−13° вище нуля.
Погода Одесі у завтрашній вихідний буде з опадами — очікуються сильні дощі. Температурні показники обіцяють наступні: вночі 6−8° тепла, а вдень обіцяють 10−12° вище нуля.
Погода у Львові найближчої доби очікується з мінливою хмарністю. Стовпчики термометрів вночі покажуть 4−6° тепла, а вдень — 9−11° вище нуля за Цельсієм.
Погода в Карпатах 1 листопада буде хмарною, але сонце повинно виглянути з-за хмар. Вночі температура повітря прогнозується від 0° до 2° тепла, а вдень 8−12° тепла.
Геомагнітна обстановка в Україні 1 листопада прогнозувалася відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.
Нагадаємо, 31 жовтня в українських Карпатах випав сніг. Сніг спостерігається на гірськолижних курортах Буковель, Драгобрат і Захар Беркут.
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