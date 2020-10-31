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Сніг у Карпатах, фото: SnigInfo
Снігом засипало гірськолижні курорти в Карпатах (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n145858-snigom-zasypalo-girskolyjni-kurorty-v-karpatah-foto.htmlРакурс
Карпати засипає снігом.
Сьогодні, 31 жовтня, сніг спостерігається на гірськолижних курортах Буковель, Драгобрат і Захар Беркут. Про це свідчать дані порталу SnigInfo.
Також сніговий покрив зафіксовано на горі Піп Іван Чорногірський. Про це повідомляється на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста в соціальній мережі Фейсбук.
Зазначається, що станом на 07.55 сьогоднішнього дня температура повітря на горі становила -4°, йшов дрібний сніг. Видимість становила до 60 м.
Нагадаємо, перший сніг цьогорічного осінньо-зимового сезону спостерігався на горі Піп Іван Чорногірський 27 вересня. У цей період Карпатами проходив активний циклон, який приніс численні опади.
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