Сніг у Карпатах, фото: SnigInfo

https://racurs.ua/ua/n145858-snigom-zasypalo-girskolyjni-kurorty-v-karpatah-foto.html

Ракурс

Карпати засипає снігом.

Сьогодні, 31 жовтня, сніг спостерігається на гірськолижних курортах Буковель, Драгобрат і Захар Беркут. Про це свідчать дані порталу SnigInfo.

Також сніговий покрив зафіксовано на горі Піп Іван Чорногірський. Про це повідомляється на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста в соціальній мережі Фейсбук.

Зазначається, що станом на 07.55 сьогоднішнього дня температура повітря на горі становила -4°, йшов дрібний сніг. Видимість становила до 60 м.

Нагадаємо, перший сніг цьогорічного осінньо-зимового сезону спостерігався на горі Піп Іван Чорногірський 27 вересня. У цей період Карпатами проходив активний циклон, який приніс численні опади.