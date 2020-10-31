Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Сніг у Карпатах, фото: SnigInfo

Снігом засипало гірськолижні курорти в Карпатах (ФОТО)

31 жов 2020, 14:00
999

Карпати засипає снігом.

Сьогодні, 31 жовтня, сніг спостерігається на гірськолижних курортах Буковель, Драгобрат і Захар Беркут. Про це свідчать дані порталу SnigInfo.

Сніг у Карпатах, фото: SnigInfo

Сніг у Карпатах, фото: SnigInfo

Сніг у Карпатах, фото: SnigInfo

Також сніговий покрив зафіксовано на горі Піп Іван Чорногірський. Про це повідомляється на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста в соціальній мережі Фейсбук.

Зазначається, що станом на 07.55 сьогоднішнього дня температура повітря на горі становила -4°, йшов дрібний сніг. Видимість становила до 60 м.


Сніг у Карпатах, фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Нагадаємо, перший сніг цьогорічного осінньо-зимового сезону спостерігався на горі Піп Іван Чорногірський 27 вересня. У цей період Карпатами проходив активний циклон, який приніс численні опади.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів