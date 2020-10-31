Снег в Карпатах, фото: SnigInfo

https://racurs.ua/n145858-snegom-zasypalo-gornolyjnye-kurorty-v-karpatah-foto.html

Ракурс

Карпаты засыпает снегом.

Сегодня, 31 октября, снег наблюдается на горнолыжных курортах Буковель, Драгобрат и Захар Беркут. Об этом свидетельствуют данные портала SnigInfo.

Также снежный покров зафиксирован на горе Поп Иван Черногорский. Об этом сообщается на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в социальной сети Фейсбук.

Отмечается, что на 07.55 сегодняшнего дня температура воздуха на горе составила -4°, шел мелкий снег. Видимость составляла до 60 м.

Напомним, первый снег нынешнего осенне-зимнего сезона наблюдался на горе Поп Иван Черногорский 27 сентября. В этот период Карпатами проходил циклон, который принес многочисленные осадки.