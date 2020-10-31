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Снег в Карпатах, фото: SnigInfo

Снегом засыпало горнолыжные курорты в Карпатах (ФОТО)

31 окт 2020, 14:00
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Карпаты засыпает снегом.

Сегодня, 31 октября, снег наблюдается на горнолыжных курортах Буковель, Драгобрат и Захар Беркут. Об этом свидетельствуют данные портала SnigInfo.

Снег в Карпатах, фото: SnigInfo

Снег в Карпатах, фото: SnigInfo

Снег в Карпатах, фото: SnigInfo

Также снежный покров зафиксирован на горе Поп Иван Черногорский. Об этом сообщается на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в социальной сети Фейсбук.

Отмечается, что на 07.55 сегодняшнего дня температура воздуха на горе составила -4°, шел мелкий снег. Видимость составляла до 60 м.


Снег в Карпатах, фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост

Напомним, первый снег нынешнего осенне-зимнего сезона наблюдался на горе Поп Иван Черногорский 27 сентября. В этот период Карпатами проходил циклон, который принес многочисленные осадки.


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