Помер Шон Коннері — перший виконавець ролі Джеймса Бонда

Шон Коннері, фото: WARHEAD.SU

https://racurs.ua/ua/n145860-pomer-shon-konneri-pershyy-vykonavec-roli-djeymsa-bonda.html

Ракурс

Помер Шон Коннері — шотландський кіноактор і продюсер, перший виконавець ролі шпигуна Джеймса Бонда.

На момент смерті йому було 90 років, повідомляє BBC з посиланням на сім’ю актора.

Шон Коннері народився 25 серпня 1930 року в шотландському місті Единбурзі. Служив на королівському морському флоті, але був комісований за станом здоров’я. Згодом працював водієм вантажівки.

У 1950-х роках почав грати перші ролі для телестрічок. У 1962 році зіграв у першому фільмі франшизи про Джеймса Бонда — «Доктор Ноу». Всього він знявся у семи шпигунських трилерах цієї серії.

У численних опитуваннях його називали найкращим виконавцем цієї ролі.

За час тривалої акторської кар'єри отримав «Оскар» (у 1988 році визнаний найкращим актором другого плану за роль поліцейського у фільмі «Недоторкані»), дві нагороди BAFTA (нагорода британської академії телебачення та кіномистецтва) та три «Золоті глобуси».

Серед інших відомих фільмів, у яких зіграв Коннері — «Індіана Джонс та останній хрестовий похід», «Скеля», «Полювання за «Червоним Жовтнем».

У 2000 році отримав від британської королеви титул лицаря.

Нагадаємо, у 2017 році помер інший виконавець ролі Джеймса Бонда — Роджер Мур.