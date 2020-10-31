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Ракурс
Падіння крану в Києві, фото: КМДА

У Києві будівельний кран впав на дорогу (ФОТО, ВІДЕО)

31 жов 2020, 14:29
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У Києві сьогодні, 31 жовтня, будівельний кран впав на проїжджу частину вулиці Олександра Мишуги, що в Дарницькому районі столиці.

В результаті рух вулицею перекрила стріла крана. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Зазначається, що проїжджа частина також залита бетоном. У зв’язку з цим КМДА пропонує такі маршрути об’їзду:

  • проспект Петра Григоренка — проспект Миколи Бажана — вулиця Лариси Руденко;
  • вулиця Олександра Мишуги — вулиця Лариси Руденко — вулиця Соломії Крушельницької — проспект Петра Григоренка.

При падінні стріла крану також пошкодила припаркований автомобіль Mitsubishi.

За попередньою інформацією жертв та постраждалих немає. Обставини інциденту встановлюють правоохоронці.

Падіння крану в Києві, фото: КМДА

Падіння крану в Києві, фото: dtp.kiev.ua

Падіння крану в Києві, фото: dtp.kiev.ua

Падіння крану в Києві, фото: dtp.kiev.ua

Падіння крану в Києві, фото: dtp.kiev.ua


Нагадаємо, в лютому 2016 року під Києвом впав баштовий кран. Тоді одна людина загинула, ще двох постраждалих госпіталізували.

Джерело: Ракурс


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