Падение крана в Киеве, фото: КГГА

https://racurs.ua/n145859-v-kieve-stroitelnyy-kran-upal-na-dorogu-foto-video.html

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В Киеве сегодня, 31 октября, строительный кран упал на проезжую часть улицы Александра Мишуги, расположенной в Дарницком районе столицы.

В результате движение по улице перекрыла стрела крана. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что проезжая часть также залита бетоном. В связи с этим КГГА предлагает такие маршруты объезда:

проспект Петра Григоренко — проспект Николая Бажана — улица Ларисы Руденко;

улица Александра Мишуги — улица Ларисы Руденко — улица Соломии Крушельницкой — проспект Петра Григоренко.

При падении стрела крана также повредила припаркованный автомобиль Mitsubishi.

По предварительной информации жертв и пострадавших нет. Обстоятельства инцидента устанавливают правоохранители.

Напомним, в феврале 2016 года под Киевом упал башенный кран. Тогда один человек погиб, еще двух пострадавших госпитализировали.