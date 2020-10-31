Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Падение крана в Киеве, фото: КГГА
В Киеве строительный кран упал на дорогу (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n145859-v-kieve-stroitelnyy-kran-upal-na-dorogu-foto-video.htmlРакурс
В Киеве сегодня, 31 октября, строительный кран упал на проезжую часть улицы Александра Мишуги, расположенной в Дарницком районе столицы.
В результате движение по улице перекрыла стрела крана. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Отмечается, что проезжая часть также залита бетоном. В связи с этим КГГА предлагает такие маршруты объезда:
- проспект Петра Григоренко — проспект Николая Бажана — улица Ларисы Руденко;
- улица Александра Мишуги — улица Ларисы Руденко — улица Соломии Крушельницкой — проспект Петра Григоренко.
При падении стрела крана также повредила припаркованный автомобиль Mitsubishi.
По предварительной информации жертв и пострадавших нет. Обстоятельства инцидента устанавливают правоохранители.
Напомним, в феврале 2016 года под Киевом упал башенный кран. Тогда один человек погиб, еще двух пострадавших госпитализировали.
.