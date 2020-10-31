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Ракурс
Падение крана в Киеве, фото: КГГА

В Киеве строительный кран упал на дорогу (ФОТО, ВИДЕО)

31 окт 2020, 14:29
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В Киеве сегодня, 31 октября, строительный кран упал на проезжую часть улицы Александра Мишуги, расположенной в Дарницком районе столицы.

В результате движение по улице перекрыла стрела крана. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что проезжая часть также залита бетоном. В связи с этим КГГА предлагает такие маршруты объезда:

  • проспект Петра Григоренко — проспект Николая Бажана — улица Ларисы Руденко;
  • улица Александра Мишуги — улица Ларисы Руденко — улица Соломии Крушельницкой — проспект Петра Григоренко.

При падении стрела крана также повредила припаркованный автомобиль Mitsubishi.

По предварительной информации жертв и пострадавших нет. Обстоятельства инцидента устанавливают правоохранители.

Падение крана в Киеве, фото: КГГА

Падение крана в Киеве, фото: dtp.kiev.ua

Падение крана в Киеве, фото: dtp.kiev.ua

Падение крана в Киеве, фото: dtp.kiev.ua

Падение крана в Киеве, фото: dtp.kiev.ua


Напомним, в феврале 2016 года под Киевом упал башенный кран. Тогда один человек погиб, еще двух пострадавших госпитализировали.

Источник: Ракурс


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