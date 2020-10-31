Умер Шон Коннери — первый исполнитель роли Джеймса Бонда

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Шон Коннери, фото: WARHEAD.SU
Умер Шон Коннери — первый исполнитель роли Джеймса Бондаhttps://racurs.ua/n145860-umer-shon-konneri-pervyy-ispolnitel-roli-djeymsa-bonda.htmlРакурс
Умер Шон Коннери — первый исполнитель роли шпиона Джеймса Бонда.
На момент смерти ему было 90 лет, сообщает издание BBC со ссылкой на семью актера.
Шон Коннери родился 25 августа 1930 года в шотландском городе Эдинбурге. Служил на королевском морском флоте, но был комиссован по состоянию здоровья. Впоследствии работал водителем грузовика.
В 1950-х годах начал играть первые роли для телевизионных лент. В 1962 году сыграл в фильме франшизы о Джеймсе Бонде — «Доктор Ноу». Всего он снялся в семи шпионских фильмах этой серии.
В многочисленных опросах его называли лучшим исполнителем этой роли.
За время длительной актерской карьеры получил «Оскар» (в 1988 году признан лучшим актером второго плана за роль полицейского в фильме «Неприкасаемые»), две награды BAFTA (награда британской академии телевидения и киноискусства) и три «Золотых глобуса».
Среди других известных фильмов, в которых сыграл Коннери — «Индиана Джонс и последний крестовый поход», «Скала», «Охота за «Красным Октябрем».
В 2000 году получил от британской королевы титул рыцаря.
Напомним, в 2017 году умер другой исполнитель роли Джеймса Бонда — Роджер Мур.
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