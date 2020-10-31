Курс біткоїна побив новий рекорд. Фото: googleusercontent.com

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Ракурс

Курс Bitcoin (біткоїн) 31 жовтня 2020 року побив новий рекорд — цифрова валюта виросла приблизно на 5%.

Сьогодні вдень вартість біткоїна перевищила позначку в 14 тис. дол., і побила курс січня 2018 року. Згодом курс найпопулярнішої цифрової валюти дещо знизився, але залишається високим. Станом на 15.00 вартість біткоїна складала 13 тис. 871 дол. Про такі дані торгів свідчить інформація на порталі CoinMarketCap.

Позначку у 13 тис. дол. ця цифрова валюта побила 29 жовтня. Так сильно Bitcoin не дорожчав з червня 2019 року. Фахівці припускають, що подорожчання відбулося на тлі заяви платіжної системи PayPal про те, що вона додає функцію покупки та продажу криптовалют.

Загалом цього місяця біткоїн подорожчав на 26 відсотків. При цьому аналітики банку США JPMorgan вважають, що криптовалюта повинна коштувати на 13 відсотків менше.

Нагадаємо, у серпні вартість одного біткоїна вперше з серпня 2019 року досягла позначки в 12 тис. дол. Вартість криптовалюти 2 серпня склала понад 11 тис. 922 дол.