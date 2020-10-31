Беларусь закрывает въезд иностранцам с 1 ноября — что произошлоhttps://racurs.ua/n145866-belarus-zakryvaet-vezd-inostrancam-s-1-noyabrya-chto-proizoshlo.htmlРакурс
Беларусь закрывает границу для иностранцев с завтрашнего дня, 1 ноября.
Въезд иностранцам и лицам без гражданства в Беларусь запретили, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Запрещается въезд автомобильным транспортом и поездом. Запрет не распространяется на иностранцев, которые самолетами прибывают в аэропорт «Минск».Об этом 31 октября сообщил Государственный пограничный комитет Беларуси.
Также белорусскую границу смогут пересекать иностранцы с дипломатическим или служебным паспортом, главы или члены официальных делегаций, иностранцы, которые оказывают международную помощь Беларуси. Не запрещен въезд и водителям машин, выполняющих международные перевозки или перевозящих международные почтовые отправления, а также членам экипажей судов, поездных и локомотивных бригад. Запрет не распространяется и на россиян, которые транзитом через Беларусь направляются в РФ.
Кроме того, под запрет не подпадают:
- иностранцы, являющиеся супругами, родителями или детьми граждан Беларуси;
- иностранцы, которые имеют разрешение на работу и документы, которые это подтверждают;
- иностранцы, направляющиеся, чтобы проведать тяжелобольного, или на похороны родственника;
- иностранцы, которые перевозят стволовые клетки или органы для трансплантации;
- иностранцы, направляющиеся транзитом в Чернобыльскую зону отчуждения.
В пограничном комитете добавили, что белорусы, иностранцы, которые являются супругами, родителями или детьми белорусов, а также иностранцы с правом постоянного проживания в Беларуси должны после пересечения границы пройти обязательную самоизоляцию в течение 10 дней.
Напомним, 29 октября Беларусь закрыла границу с Литвой, Польшей, Латвией и Украиной. Через границу пускают только грузовые машины и дипломатический транспорт.