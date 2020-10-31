Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Беларусь закрывает границу для иностранцев из-за COVID-19. Фото: aif.ru

Беларусь закрывает въезд иностранцам с 1 ноября — что произошло

31 окт 2020, 17:59
999

Беларусь закрывает границу для иностранцев с завтрашнего дня, 1 ноября.

Въезд иностранцам и лицам без гражданства в Беларусь запретили, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Запрещается въезд автомобильным транспортом и поездом. Запрет не распространяется на иностранцев, которые самолетами прибывают в аэропорт «Минск».Об этом 31 октября сообщил Государственный пограничный комитет Беларуси.

Также белорусскую границу смогут пересекать иностранцы с дипломатическим или служебным паспортом, главы или члены официальных делегаций, иностранцы, которые оказывают международную помощь Беларуси. Не запрещен въезд и водителям машин, выполняющих международные перевозки или перевозящих международные почтовые отправления, а также членам экипажей судов, поездных и локомотивных бригад. Запрет не распространяется и на россиян, которые транзитом через Беларусь направляются в РФ.

Кроме того, под запрет не подпадают:


  • иностранцы, являющиеся супругами, родителями или детьми граждан Беларуси;
  • иностранцы, которые имеют разрешение на работу и документы, которые это подтверждают;
  • иностранцы, направляющиеся, чтобы проведать тяжелобольного, или на похороны родственника;
  • иностранцы, которые перевозят стволовые клетки или органы для трансплантации;
  • иностранцы, направляющиеся транзитом в Чернобыльскую зону отчуждения.

В пограничном комитете добавили, что белорусы, иностранцы, которые являются супругами, родителями или детьми белорусов, а также иностранцы с правом постоянного проживания в Беларуси должны после пересечения границы пройти обязательную самоизоляцию в течение 10 дней.

Напомним, 29 октября Беларусь закрыла границу с Литвой, Польшей, Латвией и Украиной. Через границу пускают только грузовые машины и дипломатический транспорт.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров