Метановую бомбу обнаружили в море Лаптевых. Фото: Яндекс

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Ракурс

«Метановую бомбу» обнаружили ученые на дне моря Лаптевых в российской Арктике.

Огромное количество замороженного метана, который сконцентрирован на дне моря Лаптевых уже начинает выделяться в атмосферу. В настоящее время большая часть газов растворяется в воде, но уровень метана на поверхности в четыре-восемь раз превышает нормальный уровень. Об этом пишет издание TheGuardian со ссылкой на команду международной научной экспедиции, которая работает сейчас на судне «Академик Келдыш» в Северном Ледовитом океане.

По словам ученого из Швеции Эрьяна Густафссона, то количество газов, которое сейчас выделяется в атмосферу, вряд ли мгновенно повлияет на глобальное потепление. При этом ученые предостерегают, что Восточно-Сибирская гидратная система уже нарушена и этот процесс будет развиваться.

Исследователи отметили, что им необходимо еще раз проанализировать все полученные данные, чтобы подтвердить масштабы выбросов.

Как известно, метан в 80 раз сильнее влияет на потепление, чем углекислый газ. Учитывая это, Геологическая служба США включила дестабилизацию арктических гидратов в число четырех самых серьезных сценариев резкой смены климата.

Напомним, ученые NASA обнаружили на территории американского штата Калифорния сотни «климатических бомб», когда фиксировали источники с выбросами метана.