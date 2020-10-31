Метанову бомбу виявили в морі Лаптєвих. Фото: Яндекс

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Ракурс

«Метанову бомбу» виявили науковці на дні моря Лаптєвих в російській Арктиці.

Величезна кількість замороженого метану, який сконцентрований на дні моря Лаптєвих вже починає виділятися в атмосферу. Наразі велика частина газів розчиняється у воді, але рівень метану на поверхні в чотири-вісім разів перевищує нормальний рівень. Про це пише видання TheGuardian з посиланням на команду міжнародної наукової експедиції, яка працює зараз на судні «Академік Келдиш» в Північному Льодовитому океані.

За словами науковця зі Швеції Ерьяна Густафссона, та кількість газів, яка наразі виділяється в атмосферу, навряд чи миттєво вплине на глобальне потепління. При цьому вчені застерігають, що Східно-Сибірська гідратна система вже порушена і цей процес буде розвиватися.

Дослідники зазначили, що їм необхідно ще раз проаналізувати всі отримані дані, щоб підтвердити масштаби викидів.

Як відомо, метан у 80 разів сильніше впливає на потепління, ніж вуглекислий газ. З огляду на це Геологічна служба США включила дестабілізацію арктичних гідратів в число чотирьох найбільш серйозних сценаріїв різкої зміни клімату.

Нагадаємо, науковці NASA виявили на території американського штату Каліфорнія сотні «кліматичних бомб», коли фіксували джерела з викидами метану.