Летающий автомобиль PAL-V Liberty. Скриншот с YouTube

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Ракурс

Летающий автомобиль PAL-V Liberty, разработанный нидерландскими специалистами, выедет на дороги общего пользования.

Это летающее авто представляет собой так называемый автожир, который необычно выглядит во время езды из-за винта, который сложен на его крыше. После первых испытаний на дороги уже выпустили прототип этого транспортного средства. А управление транспортных средств Нидерландов предоставило этой машине разрешение на передвижение по дорогам страны. Об этом сообщает Psychnewsdaily.com.

Чтобы взлететь, автомобилю необходима посадочная полоса от 180 м до 330 м, а для посадки — всего 30 м. На автомобильных дорогах это транспортное средство разгоняется до 180 км/ч, такую же скорость оно развивает и в воздухе. Заправлять машину необходимо обычным бензином, 100 л топлива хватит, чтобы проехать 1 тыс. 315 км, или пролететь почти 500 км. Вес машины составляет всего 664 кг.

Голландский летающий автомобиль стоит довольно дорого — 500 тыс. евро. Несмотря на большую цену, машину предварительно заказали уже 30 человек.

Напомним, летающий автомобиль Hyundai запустят в серийное производство к 2028 году. В компании считают, что летающие автомобили позволят избавить мегаполисы от пробок и дадут возможность людям более рационального проводить время в дороге.