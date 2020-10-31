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Глава МИД Дмитрий Кулеба. Фото: ТСН

Украина инициировала взаимодействие с международными партнерами из-за решений КСУ — Кулеба

31 окт 2020, 19:40
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Украина инициирует взаимодействие с международными партнерами для преодоления конституционного кризиса, который возник из-за решения Конституционного суда Украины.

Взаимодействие с западными партнерами Министерство иностранных дел начало по поручению президента Владимира Зеленского. Благодаря взаимному сотрудничеству власть планирует преодолеть негативные последствия решения КСУ и восстановить добропорядочность конституционного судопроизводства в Украине. Об этом 31 октября сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

При этом дипломат не пояснил, о каком именно взаимодействии с международными партнерами идет речь.

Как известно, Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование и заблокировал работу Национального агентства по предотвращению коррупции и системы электронных деклараций. Такое решение КСУ вызвало настоящий скандал, отреагировали даже западные партнеры Украины.


Напомним, после скандала президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о решении КСУ по е-декларированию. Документ предусматривает увольнение всех судей Конституционного суда.

Такую инициативу поддержали в Европейском парламенте, а в партии «Слуга народа» призвали парламентские фракции принять этот проект закона.

Источник: Ракурс


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