Венеційська комісія відреагувала на законопроект про КСУ. Фото: ua.news

https://racurs.ua/ua/n145871-proty-zvilnennya-suddiv-ksu-vystupyly-veneciyska-komisiya-ta-greco.html

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Законопроект президента Володимира Зеленського про звільнення суддів Конституційного суду не підтримали Венеційська комісія та GRECO — група держав проти корупції.

Припинення повноважень суддів КСУ, навіть з поважної причини, є кричущим порушенням Конституції та принципу поділу влади. Порушення Основного закону не призведе до поваги верховенства закону. Про це йдеться у спільному листі Венеційської комісії та GRECO до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

В організаціях заявили, що повністю згодні з важливістю забезпечення суспільної довіри до КСУ, але наголосили, що «довіра не означає відсутності незалежності».

У листі українську владу закликали розглянути альтернативні рішення виходу із конституційної кризи й подумати про те, які наслідки для України може завдати звільнення суддів КСУ.

Нагадаємо, після скандальних рішень КСУ щодо антикорупційного законодавства та роботи НАЗК президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект, який передбачає звільнення всіх суддів Конституційного суду.

Таку ініціативу підтримали у Європейському парламенті, а в партії «Слуга народу» закликали парламентські фракції ухвалити цей проект закону.