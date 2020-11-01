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Ракурс
Матч между «Шахтером» и «Боруссией» должен состояться 3 ноября, фото: Aleksandr Osipov

Минздрав пересмотрел решение относительно матча между «Шахтером» и «Боруссией»

1 ноя 2020, 18:39
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Эпидемия коронавируса в Украине набирает обороты. В последние дни в нашем государстве наблюдается ухудшение эпидемической ситуации.

В связи с этим Министерство здравоохранения пересмотрело свое предыдущее решение, согласно которому разрешалась присутствие зрителей на футбольном матче между «Шахтером» и «Боруссией», который состоится на НСК «Олимпийский» 3 ноября. Об этом сообщает пресс-служба «Шахтера».

Таким образом, матч пройдет без зрителей. Продажа билетов остановлена, тем, кто их уже приобрел, возместят стоимость.


26 октября «Шахтер» получил от Минздрава письмо, в котором сообщалось, что матч с «Боруссией» 3 ноября может пройти в присутствии зрителей, но не более 15% от вместимости НСК «Олимпийский».

Напомним, 30 октября эпидемия коронавирусной болезни COVID-19 установила в Украине очередной печальный рекорд по количеству выявленных новых случаев этого заболевания.

Источник: Ракурс


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