Более 400 тыс. инфицированных — новая статистика COVID-19https://racurs.ua/n145902-bolee-400-tys-inficirovannyh-novaya-statistika-covid-19.htmlРакурс
Коронавирус в Украине поразил уже более 400 тыс. человек, в том числе, 1 ноября, его обнаружили у 6 тыс. 754 человек.
За прошедшие сутки в результате осложнений от коронавируса умерли 69 больных, выздоровели 2 тыс. 327 человек.
Больше всего больных зарегистрировали в Харьковской (817), Львовской (464), Черновицкой (418) и Житомирской (398) областях, а также в Киеве (507).
Более 231 тыс. пациентов продолжают лечиться.
За сутки госпитализировали 801 человека, на прошлой неделе в больницу попали более 7 тыс. человек с подозрением или подтвержденным диагнозом.
«Ракурс» сообщал, что 30 октября в Украине обновили карантинные зоны. «Желтые» и «зеленые» остались только в Херсонской области, а Киев до сих пор в «оранжевой».
В Великобритании из-за COVID-19 объявили повторный локдаун до декабря. С 5 ноября закрывают все магазины, кроме самых необходимых. Школы и университеты не прекратят работу.
Минздрав советует всем украинским работодателям по возможности перевести своих сотрудников на дистанционную форму работы.