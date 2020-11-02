Более 400 тыс. инфицированных — новая статистика COVID-19

https://racurs.ua/n145902-bolee-400-tys-inficirovannyh-novaya-statistika-covid-19.html

Ракурс

Коронавирус в Украине поразил уже более 400 тыс. человек, в том числе, 1 ноября, его обнаружили у 6 тыс. 754 человек.

За прошедшие сутки в результате осложнений от коронавируса умерли 69 больных, выздоровели 2 тыс. 327 человек.

Больше всего больных зарегистрировали в Харьковской (817), Львовской (464), Черновицкой (418) и Житомирской (398) областях, а также в Киеве (507).

Более 231 тыс. пациентов продолжают лечиться.

За сутки госпитализировали 801 человека, на прошлой неделе в больницу попали более 7 тыс. человек с подозрением или подтвержденным диагнозом.

«Ракурс» сообщал, что 30 октября в Украине обновили карантинные зоны. «Желтые» и «зеленые» остались только в Херсонской области, а Киев до сих пор в «оранжевой».

В Великобритании из-за COVID-19 объявили повторный локдаун до декабря. С 5 ноября закрывают все магазины, кроме самых необходимых. Школы и университеты не прекратят работу.

Минздрав советует всем украинским работодателям по возможности перевести своих сотрудников на дистанционную форму работы.