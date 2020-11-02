Новый скоростной режим начал действовать в Киеве — где установлены ограниченияhttps://racurs.ua/n145901-novyy-skorostnoy-rejim-nachal-deystvovat-v-kieve-gde-ustanovleny-ogranicheniya.htmlРакурс
Новый скоростной режим с ноября ввели в Киеве — на некоторых улицах водителям придется сбрасывать скорость.
С 1 ноября движение транспортных средств на ряде улиц разрешается со скоростью не более 50 км/ч, без исключений. Такие ограничения устанавливаются на семи столичных улицах и будут действовать до 1 апреля 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Украины в Facebook.
Ограничение скорости будет действовать на следующих участках дорог:
- просп. Шухевича (от Северного моста до ул. А. Бальзака);
- ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);
- Надднепрянское шоссе;
- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
- Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);
- ул. Саперно-Слободская (от ул. М. Гринченко до Южного моста);
- просп. М. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).
В Киевской городской государственной администрации пояснили, что скоростной режим изменили, чтобы уменьшить риски потери водителями управления автомобилем из-за скользкой дороги. Сейчас коммунальщики демонтируют знаки, регулирующие скорость движения в весенне-летний период.
Напомним, в патрульной полиции заявили, что автофиксация нарушений правил дорожного движения втрое снизила количество ДТП в Киеве. Такие результаты зафиксировали на участках, где установлены камеры.