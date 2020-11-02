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Ракурс
Новый скоростной режим начал действовать в Киеве. Фото: ТСН

Новый скоростной режим начал действовать в Киеве — где установлены ограничения

2 ноя 2020, 09:14
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Новый скоростной режим с ноября ввели в Киеве — на некоторых улицах водителям придется сбрасывать скорость.

С 1 ноября движение транспортных средств на ряде улиц разрешается со скоростью не более 50 км/ч, без исключений. Такие ограничения устанавливаются на семи столичных улицах и будут действовать до 1 апреля 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Украины в Facebook.

Ограничение скорости будет действовать на следующих участках дорог:

  • просп. Шухевича (от Северного моста до ул. А. Бальзака);
  • ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);
  • Надднепрянское шоссе;
  • Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
  • Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);
  • ул. Саперно-Слободская (от ул. М. Гринченко до Южного моста);
  • просп. М. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).

В Киевской городской государственной администрации пояснили, что скоростной режим изменили, чтобы уменьшить риски потери водителями управления автомобилем из-за скользкой дороги. Сейчас коммунальщики демонтируют знаки, регулирующие скорость движения в весенне-летний период.


Новый скоростной режим начал действовать в Киеве. Инфографика: Нацполиция

Напомним, в патрульной полиции заявили, что автофиксация нарушений правил дорожного движения втрое снизила количество ДТП в Киеве. Такие результаты зафиксировали на участках, где установлены камеры.

Источник: Ракурс


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