Новий швидкісний режим почав діяти в Києві. Фото: ТСН

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Новий швидкісний режим із листопада ввели в Києві — на деяких вулицях водіям доведеться скидати швидкість.

З 1 листопада рух транспортних засобів на низці вулиць дозволяється із швидкістю не більше 50 км/год, без виключень. Такі обмеження встановлюються на семи столичних вулицях та діятимуть до 1 квітня 2021 року. Про це повідомила прес-служба патрульної поліції України у Facebook.

Обмеження швидкості діятиме на наступних ділянках доріг:

просп. Шухевича (від Північного мосту до вул. О. Бальзака);

вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);

Наддніпрянське шосе;

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);

вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Південного мосту);

просп. М. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі).

У Київській міській державній адміністрації пояснили, що швидкісний режим змінили, щоб зменшити ризики втрати водіями керування автомобілем через слизьку дорогу. Наразі комунальники демонтують знаки, що регулюють швидкість руху у весняно-літній період.

Нагадаємо, у патрульній поліції заявили, що автофіксація порушень правил дорожнього руху втричі знизила кількість ДТП у Києві. Такі результати зафіксували на ділянках, де встановлені камери.