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Ракурс
Стрілянину посеред Івано-Франківська влаштував невідомий. Фото: delo.ua

Невідомий відкрив вогонь по перехожих в Івано-Франківську — є поранені (ФОТО)

2 лис 2020, 08:41
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Стрілянину в Івано-Франківську влаштував невідомий чоловік. Збройний інцидент стався 1 листопада близько 20.40.

На вулиці Пулюя зловмисник відкрив вогонь по перехожих та поранив двох чоловіків. Один із поранених мав при собі травматичний пістолет та почав відстрілюватися. Йому вдалося підстрелити нападника. Усіх учасників інциденту затримали патрульні поліцейські. Трьох осіб із травмами госпіталізували. Про це 2 листопада повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Івано-франківській області.

Також вчора на вулиці Карпатській невідомий поранив дівчину з пістолета. Поранену госпіталізували. Правоохоронці перевіряють, чи причетний затриманий до цього інциденту.

На місці події працювала слідчо-оперативна група та криміналісти. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Місце злочину в Івано-Франківську. Фото: поліція Прикарпаття


Місце злочину в Івано-Франківську. Фото: поліція Прикарпаття

Нагадаємо, агітаційний намет в місті Бобровиці Чернігівської області сьогодні став причиною стрілянини. Внаслідок інциденту поранення дістала одна особа.

Джерело: Ракурс


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