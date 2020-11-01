Поліцейський вистрілив у себе в ТВК на Закарпатті

На Закарпатті поліцейський стріляв у себе, фото: İnci Sözlük

https://racurs.ua/ua/n145898-policeyskyy-vystrilyv-u-sebe-u-tvk-na-zakarpatti.html

Ракурс

На Закарпатті вистрілив у себе 29-річний поліцейський, котрий перебував на добовому чергуванні у територіальній виборчій комісії (ТВК) у місті Мукачево.

Інцидент стався сьогодні, 1 листопада, близько 5.00. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Закарпатської області.

Пораненого правоохоронця прооперували, загрози його життю немає.

З метою встановлення причин та обставин інциденту проводиться службова перевірка.

Поліцейський охороняв бюлетені, його після поранення виявив колега, котрий прийшов на перезмінку, повідомляє видання «Перший.com.ua» з посиланням на інформовані джерела.

За інформацією видання, поліцейський вистрелив собі в голову.

Місцеві вибори в Україні відбулися 25 листопада.

Нагадаємо, у січні цього року в будівлі Центральної виборчої комісії в Києві застрелився 25-річний співробітник Управління державної охорони. Смертельний постріл він здійснив собі в голову. Лікарі швидкої, яка прибули на місце інциденту, врятувати його життя не змогли.