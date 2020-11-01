Володимир Зеленський назвав винуватців кризи з КСУ, фото: Today.ua

https://racurs.ua/ua/n145897-agenty-vplyvu-rf-ta-oligarhy-zelenskyy-rozpoviv-kogo-vvajaie-vynuvatcyamy-kryzy-z-ksu.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, вважає, що за нещодавнім скандальним рішенням Конституційного суду та іншими атаками на антикорупційну реформу стоять «російські маріонетки» та певні українські олігархи.

Зеленський заявив про це у своїй статті, опублікованій сьогодні, 1 листопада, у виданні Financial Times, повідомляє видання «Європейська правда».

Лідери цієї кампанії добре відомі: це коаліція російських маріонеток та деяких впливових українських олігархів, які відчувають загрозу від роботи наших антикорупційних установ, — переконаний президент.

На його думку, рішення КСУ є частиною систематичних зусиль, спрямованих на підрив верховенства права в Україні, нівеляцію досягнутого у боротьбі з корупцією прогресу та зупинки євроатлантичної інтеграції нашої держави.

Зеленський нагадує, що до скандального рішення КСУ щодо антикорупційного законодавства було інше резонансне рішення — щодо неконституційності призначення директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника.

Також він висловлює побоювання, що КСУ може скасувати й інші реформи, такі як Вищий антикорупційний суд та закон щодо банківської діяльності (так званий «антиколомойський закон»), оскільки вже є подання «від проросійських депутатів та інших, підтримуваних олігархами».

На думку Зеленського, суддів КСУ слід замінити «незалежними, шанованими юристами».

Ми також починаємо розслідування щодо людей, які незаконно діяли в інтересах добре відомих впливових фінансових груп та зовнішніх сил, щоб зруйнувати наші антикорупційні органи, — додав він.



Також він повідомив, що дав доручення уряду розробити новий проект судової реформи, спрямованої на реальне очищення судів. Крім того, Зеленський закликав міжнародних партнерів України продовжувати підтримувати нашу державу на шляху реформ.

Нагадаємо, Зеленський сьогодні також заявив про «змову старих еліт» проти президента.